ソフトバンクは16日、オフに戦力外通告を行った長谷川威展投手（26）、川口冬弥投手（26）、村田賢一投手（24）、牧原巧汰捕手（23）と育成選手として再契約を結んだ。6月20日に育成から支配下に昇格していた川口は「自分の状態をよく知ってくれているのがホークス。時間をかけて考えましたが、またここで挑戦したいとなりました」と話した。川口は現在、シーズン中に痛めた腰のリハビリを行っている。1軍では中継ぎ5試合、防