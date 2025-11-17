「新馬戦」（１６日、京都）単勝２番人気のメルカントゥール（牡２歳、父ルヴァンスレーヴ、母セラドン、栗東・杉山晴）が、スムーズさを欠きながら鮮やかに差し切った。Ｃ・デムーロは「出が悪くて、急がせたら掛かってしまった。コーナーでは砂をかぶって嫌がっていたけど、外に出したらすごい脚を使ってくれました」と驚いた様子。杉山晴師も「４コーナーではさすがに駄目かと思ったけど、ポテンシャルの高さで勝てました