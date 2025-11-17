米プロバスケットボールのＮＢＡレイカーズ・八村塁（２７）が、左ふくらはぎ痛のため１５日（日本時間１６日）に行われたバックス戦を今季初めて欠場した。痛みが出ているのは再発しやすい患部だけに今後が気がかりだ。八村は開幕から全１３試合に先発出場し、攻守にわたって好調のチームをけん引してきた。そうした中で発症したふくらはぎ痛は、再発しやすい箇所だけに不安が募る。米バスケットボール専門メディア「フェー