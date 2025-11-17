「新馬戦」（１６日、京都）１番人気のアクセス（牡２歳、父キセキ、母トリニティプレイス、栗東・上村）が３馬身差の快勝を飾った。前半は後ろからだったが、徐々にポジションを上げ、最後は楽々と抜け出した。北村友は「調教をやるごとにすごく良くなって、珍しい馬だなと思っていました。期待通りの走り。少し幼い部分が残っているので使いつつ良くなってくれると思うし、伸びしろを感じます」と高く評価。上村師も「調教