「新馬戦」（１６日、東京）７番人気のアジアントレジャー（牡２歳、父アジアエクスプレス、母ディスティンダリア、美浦・蛯名正）が、好スタートからマイペースに持ち込み逃げ切った。酒井は「思ったよりスタートが速く、馬のリズムを大事にハナへ。直線で並ばれてもフワッとしていたので、最後は声を出したら反応を見せてくれた。まだまだ良くなります」と今後の成長に期待した。蛯名正師は「まだ子どもっぽいし、これから