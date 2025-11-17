「オーロＣ」（１６日、東京）１番人気のフォーチュンタイム（牡４歳、栗東・吉岡）が後方待機から直線でまとめて前を差し切り、オープン昇級後初勝利を挙げた。団野は「行きっぷりは良かったが、我慢はできていた。直線に向いて届くと思いました。後ろから１頭来ていたが、よくしのいでくれました」と手応え通りの結果に納得の表情。吉岡師は「馬の後ろで我慢ができていましたね。ベストは１４００メートルですし、できれば