ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が、日本代表のキャリアに思いを巡らせた。久保は１６日、千葉市内で行われたボリビア戦に向けた練習後、取材に応じ、代表キャップに触れ「何試合出たかより、どれだけ活躍したかが大事だと思っている。何試合とかはあまり気にしていない。タイプ的にもそんなに長くいるような選手じゃないと思うので、最大瞬間風速を求めていきたい」。代表で長くプレーすることより?太く短く?イン