角界の超人だ。大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）、幕内玉鷲（４１＝片男波）が横綱大の里（２５＝二所ノ関）を相手に存在感を示した。横綱を土俵際まで押し込んで強烈なノド輪でのけぞらせたが、最後にはたき込まれて逆転負け。取組後は「取り逃がした」と惜敗に悔しさをにじませつつも「（観客が）みんな喜んでくれたし、精いっぱいやった」と胸を張った。この日に誕生日を迎えた玉鷲は、昭和以降で３人目と