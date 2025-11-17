野球日本代表・侍ジャパンは１６日に行われた強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」韓国戦（東京ドーム）に７―７で引き分けた。１点リードの９回、来春ＷＢＣで守護神候補に挙がる大勢投手（２６＝巨人）が痛恨の同点ソロを浴びてドロー決着。試合後、報道対応した大勢は猛省しきりだった。二死までこぎつけながら、キム・ジュウォンに３球目の１５５キロ直球を右中間スタンドに運ばれた。日本球界にとって２０２