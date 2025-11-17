今日17日(月)は、北海道では前線の通過に伴い、風が非常に強く、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大荒れの天気となる見込みです。雪でふぶく所もあるでしょう。東北の太平洋側や北陸から山陰も次第に雨の降る所がありそうです。一方、関東から九州はおおむね晴れる見込みです。ただ、関東甲信や東海の標高の高い所では夜に雪のまじる所があるでしょう。北海道では大荒れ強風や大雨に注意今日17日(月)は、前線を伴った低気圧が