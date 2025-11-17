ラッセル・クロウ（61歳）が、アルコールの摂取量を減らすことで約25キロの減量に成功したそうだ。お酒好きなものの、現在は「週に1回夜のみ」に制限。その効果を実感しているという。ニュルンベルク裁判を描く歴史スリラー映画「ニュルンベルク」の撮影終了から1年が経った今、驚異的な減量に成功したとしてラッセルは、ポッドキャスト「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」でこう明かしている。「私はお酒を飲むことを強く推奨