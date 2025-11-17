長い間仲の良かった友人でも、意外な一面を見て引いてしまうこともあるようだ。投稿を寄せた20代女性が幼馴染と絶縁したエピソードを明かした。（文：草茅葉菜）「リアルとのギャップに引いてしまい次第にフェードアウトしました」女性と友人は、保育所から大学生まで付き合いのあった幼馴染だった。その友人は引っ込み思案で、アニメや漫画のオタクだったという。「彼女は絵が上手で、SNSでBL等の絵師をしています。わたしも違う