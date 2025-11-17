職場の評価制度が、上司のさじ加減で決まると感じたら、働く意欲も失せてしまうだろう。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）の職場には評価の自己申告制度があるが、機能していないという。「上司が気に入っている職員の自己評価は肯定されるのに、合わない職員だと否定される状況」さらに「勤務歴が長い職員が優遇される傾向もあり」、公平とは言い難い状況のようだ。暴言を訴えても「あなたに原因がある」ある時、女性は他