女優の内田理央（３４）が、来年１月６日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「略奪奪婚」（火曜・深夜０時半）に主演することが１６日、分かった。俳優・伊藤健太郎（２８）、女優・中村ゆりか（２８）が共演する。山田芽衣氏の同名漫画が原作。人生のどん底に落ちた男女の見せる略奪・復讐（ふくしゅう）劇を描く。内田は、夫・司（伊藤）との間に子どもを授かることができず、不倫相手に夫を略奪される主人公を演じる。「人