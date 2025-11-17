男子プロゴルフシニアツアーのＩＳＰＳハンダ・シニア・グランド・ゴールドクラシック最終日は１６日、千葉県の森永高滝ＣＣ（６８６７ヤード、パー７２）で行われ、３差４位から出た崔虎星（チェ・ホソン、５２）＝韓国＝が６６で回り、通算１０アンダーで並んだタマヌーン・スリロット（５６）＝タイ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を制して逆転優勝。優勝賞金３６０万円を獲得した。終盤３ホールを３連続バーディーで首位に並ぶと