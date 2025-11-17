日本代表のＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝が１６日、ボリビア戦（１８日・国立）でＡ代表１００試合目の指揮を迎える森保一監督（５７）の節目を勝利で飾ることを誓った。１９年の代表デビューから、出場４７試合は全て森保監督の下で歩んでおり「僕ら選手ができることは、しっかり勝って終わること。いい思い出になるように」と意気込んだ。ボリビアはＷ杯南米予選の最終戦でブラジルに１―０で勝利し、逆転でプレー