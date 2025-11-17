株式会社セキグチが手がける「モンチッチ」と「ミャクミャク」のぬいぐるみ（撮影：今井康一）©Expo 2025【写真】“韓国でブーム”の日本発「ベビチッチ」はこんなお顔。そして「あまりにカラフル」な《令和のモンチッチ》の驚く姿11月5日発表の「2025 新語・流行語大賞」にノミネートされた「ぬい活」。“ぬいぐるみ活動”の略語だが、最近、若年層にとどまらず、中年層やシニア層にもぬいぐるみを楽しむ人が増えている。