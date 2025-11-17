２年ぶりリーグＶを成し遂げた、阪神の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５―栄光の虎道（こどう）―」が絶賛上映中だ。３週連続週替わりの数量限定入場者プレゼントを実施する本作。第１弾の「公開記念“胴上げ”ステッカー」に続いて、第２弾と第３弾は「映画館限定スペシャル選手カード」に決定した。選ばれたのは、野手から近本光司選手、中野拓夢選手、