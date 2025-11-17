浪花屋製菓は10月30日から「元祖柿の種CLASSIC170g缶入り」を新潟県内の土産物店や同社ECサイトなどで発売している。「元祖柿の種」ブランドの発信が目的とみられる。「元祖の誇りと本物の味を次の時代へつなぐため」（浪花屋製菓）とコメントする。同商品は、1924年の誕生当時の製法と形を再現したもの。「新潟県産もち米100％の生地を使用し、誕生当時の金型レプリカから想定した食べ応えのある大ぶりな柿の種を再現