高速パンチ、鋼鉄ボディで話題の現役女子大生“美女”空手家が自慢のパンチを披露するも、そのスピードと迫力に「見た目とのギャップが…」「パンチ速すぎw」などネットに衝撃が走った。【映像】“美女”空手家、高速パンチに衝撃話題を呼んだのは、YouTube の『黒帯ワールド』に出演し、大ブレイクを果たした目代結菜（新極真会東京城南川崎支部）。2002年生まれ23歳の目代は2019年アジアフルコンタクト空手大会 女子軽重量級の