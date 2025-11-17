8人組グループ・timeleszのアルバム『FAM』と『HANABI 〜 in the late summer night』の2作品が、11月30日にサブスク＆ダウンロード配信開始されることが決定した。【画像】timelesz『HANABI 〜in the late summer night』新体制初となったアルバム『FAM』（6月11日リリース）は、“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録し、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録し、オリコン週間ランキング1位を獲得した。新