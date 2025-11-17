26年のFIFAワールドカップ（6月〜7月）まであと7か月。現日本代表、森保一監督（57）と2002年に開催された日韓W杯にて日本を史上初のベスト16に導いたフィリップ・トルシエ氏（70）が、TBSサッカー番組「KICK OFF!J」でスペシャル対談を行った。【写真を見る】【独占】森保一監督と名将トルシエ氏がSP対談「ベスト8意識しすぎるよりも...常に世界一を目指す」北中米W杯で新たな歴史をトルシエ氏は1998年から日本代表を指揮し、「フ