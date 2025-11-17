俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の追加キャストが17日、発表された。池田エライザが、落ちこぼれボーイズグループ・NAZEを不器用ながら熱く支えるマネージャー・遠藤水星（えんどう・みなせ）を演じる。【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元