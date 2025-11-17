女優内田理央（34）が来年1月期のテレビ東京系連続ドラマ「略奪奪婚」（1月6日スタート、火曜深夜0時半）に主演し、略奪・復讐（ふくしゅう）劇に挑むことが16日、分かった。“元嫁VS今嫁の醜悪な妊娠バトル”として話題を集めた電子コミックをドラマ化。内田は、妊娠した不倫相手に夫を奪われる妻役を演じる。夫役は伊藤健太郎（28）、不倫相手役は中村ゆりか（28）がそれぞれ演じる。内田は、「人を愛することの尊さと苦しさが描