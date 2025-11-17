メジャー1年目を「100点満点で30点」と厳しく自己採点したキム・ヘソン(C)Getty Imagesチャンピオンリングを手にしても満足できない。ドジャースのキム・ヘソンが現地時間11月16日までに、専門メディア『Dodgers Nation』の取材に応じ、激動のメジャー1年目を振り返った。自己採点は「100点満点で30点」。厳しい評価を下した。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る同メディアは「ドジャ