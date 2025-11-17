佐野のボールを奪い切るスキルは一段抜けている(C)Getty Images11月14日に行われた国際親善試合で、日本代表はガーナ代表に2−0で勝利を収めた。先月のブラジル戦の前半に課題となった、相手をリスペクトする余り引きすぎた守備――。これを立て直し、今回は敵陣からアグレッシブにハイプレスを嵌めた。ブラジルに対する歴史的な勝利で歓喜に沸いた直後の試合だが、日本は浮かれも油断もせず粛々と課題を修正し、クリーンシート