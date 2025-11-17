青山学院大のヴァデルナ・フェルガスは変則サウスポーという可能性を秘めた選手だ(C)産経新聞社ドラフト会議で指名されるか否かのポイントは、本人の実力だけではありません。タイミングに運と縁。様々な要素がかみ合い、祝福の時間を迎えた選手もいれば、人知れず涙を流した選手もいたことでしょう。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介アマチュア野球の取材歴が長いス