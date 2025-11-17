「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻でタレントの加藤綾菜（３７）が、仲睦まじい夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。１６日にインスタグラムで「広島でトークショーでした」と報告し、夫の加藤茶との寄り添う夫婦ショットなどを公開。「朝早くから並んで下さり立ち見のお客様も沢山で嬉しかったです来て頂き本当にありがとうございます（あー楽しかったなぁ）」と感謝の気持ちをつづり、「昨夜から広島入りし