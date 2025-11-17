巨人に育成ドラフト１位で指名されたＢＣ神奈川・冨重英二郎投手（２４）が１６日、ジャイアンツ寮に入寮した。学生や社会人でないため、この時期の入寮が可能となり実現。最速１５１キロ左腕は寮を見上げ「本当にきれい。やるだけやって、結果を残したいと思っています」と力強く語った。ランタンと、東野圭吾氏の小説「使命と魂のリミット」を両手に巨人の門をくぐった。毎日就寝前に電気を消し、ランタンの明かりで長いとき