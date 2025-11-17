ヤンキース傘下3Aで今季を終えた前田健太投手（37）が16日、都内で「前田健太チャリティーイベント2025〜こどもたちの未来のために〜」（主催KYBグループ）を開催した。イベントは病気と闘う子どもたちとその家族を支援するのが目的で、家族連れを中心に約240人が来場した。前田はトークショーで選手としての挑戦や家族との日常、支援活動への思いなどを語った。妻の早穂夫人も登壇。大リーグの夫人会でのチャリティー活動