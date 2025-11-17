フィンランドのストゥブ大統領＝6月【キーウ共同】フィンランドのストゥブ大統領は、ロシアとウクライナが年内に停戦する可能性は低いと述べた。早くても来春以降になるとし、トランプ米大統領が目指す早期停戦の実現には懐疑的な見方を示した。AP通信が16日に公開したインタビューで語った。ストゥブ氏はトランプ氏と関係が深く、米国とウクライナの関係進展に向けた橋渡し役を担ってきた。来年3月までに停戦に向けたプロセス