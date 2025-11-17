11月16日に行われたWIN5は1364票的中で、36万6090円の払戻しとなった。京都競馬場で行われたエリザベス女王杯（G1・芝2200m）は、グランプリホース・レガレイラが貫禄の勝利。上位人気馬に勝利が集中して1000票以上の的中となったが、それでも36万以上の払戻しと比較的高配当が生まれた。【エリザベス女王杯】戸崎「ベリーベリーホース！」グランプリホース・レガレイラが貫禄の勝利上位人気馬が堅調に勝利1レース目東京10Rユ