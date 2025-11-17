女優の篠原涼子（52歳）が、2026年1月期の連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-」（日本テレビ系）で主演を務めることがわかった。篠原の日本テレビ系連ドラ主演は「ハケンの品格」の続編（2020年）以来、約6年ぶり。本作の舞台は、未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。篠原は、そこで勤務するベテランの女性刑務官・冬木こずえを演じる。冷静沈着に対処できる正義感と責任