◇第105回全国高校ラグビー大会大阪府予選決勝＜第2地区＞常翔学園52―7関大北陽（2025年11月16日東大阪市花園ラグビー場）大阪第2区は常翔学園が圧勝で2大会連続の花園切符をつかんだ。前半6分に力強いFWの縦突破から先制トライ。鮮やかな先制パンチで関大北陽に動揺を与えると、計8トライの猛攻で相手の戦意を喪失させた。HO岡本主将は「前半の入りからいい流れで自分たちのペースになった」と胸を張った。「目標は優