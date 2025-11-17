「第14次五カ年計画（十四五）」期間（2021〜25年）には、中国の産業用ロボット製品の生産台数と国産化率が絶えずブレークスルーを達成し、産業用ロボット産業の発展は顕著な成果を収めたことが、工業・情報化部（省）への取材で分かった。同期間に、中国の産業用ロボット製品は技術のイノベーションと進化が加速し、ディスプレー、サーボシステム、コントローラーなどの重要部品の供給能力が大きく強化された。2024年には、中国独