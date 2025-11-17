日本代表のMF久保建英が11月16日、囲み取材に応じ、レアル・ソシエダの同僚を称えた。ワールドカップ欧州予選でスペイン代表が快勝した話題になると、その試合で２ゴール・１アシストと活躍したミケル・オジャルサバルについて、こう称賛する。「彼はいい選手ですよね。南野（拓実）選手に似てるところもあると思うんですけど、ペナ（ルティエリア）内での能力というか、（トーマス・）ミュラー選手なんかもそうですけど、目に