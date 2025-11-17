第104回全国高校サッカー選手権埼玉大会は11月16日、埼玉スタジアムで昌平と武南による初顔合わせの決勝が行なわれ、昌平が１−０で競り勝ち、２年ぶり７度目の優勝を飾った。これで全国高校総体（インターハイ）予選との２冠を獲得。武南は埼玉県勢の最多出場記録更新がかかっていたが、15度目の参陣はならなかった。埼玉の私立で初めてインターハイを制した昌平。埼玉の私学として全国高校選手権初優勝を成し遂げた武南。新