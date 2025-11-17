2025年11月９日、FC東京が国立競技場でのリーグ戦でFC町田ゼルビアを１−０と下したあと、長友佑都は町田との天皇杯準決勝（11月16日）に向けて「タイトルをもたらしたい。この４年間、FC東京でタイトルを獲れてないことに責任を感じているので、絶対に優勝したいです」と語った。しかし──。その町田戦は０−２で完封負け。延長戦までもつれ込んだ死闘でFC東京は103分に林幸多郎、109分にはオ・セフンにゴールを許して力尽き