◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）井端監督に追加招集された若き侍たちが躍動した。ともに青学大から２４年のドラフト１位でプロの世界に飛び込んだ佐々木と西川が２試合続けてフル出場。佐々木は３点を追う４回１死満塁で中前適時打、５回に押し出し四球、９回にも中前打を放つなど２安打２打点をマークした。西川は５回に投手強襲安打で２試合連続安打。２人と同じく追加招