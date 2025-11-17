◇練習試合ロッテ4―0韓国・斗山（2025年11月16日都城）ロッテは河村、菊地、八木の3投手が完封リレーを演じた。先発・河村は5回5安打無失点。2回以外は走者を背負う投球も「5回を投げ切れたのが一番。ヒットを5本打たれたので課題にしていたクイックに取り組めたのも良かった」と前向きだ。右肘手術から復活し9月8日のオリックス戦で1216日ぶりの白星を飾るなど今季2勝。28歳右腕は「僕らぐらいの年齢の投手が頑張ら