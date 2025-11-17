◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース最終日（2025年11月16日千葉・グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）メルセデスランク1位の佐久間は8位となり年間女王決定は20日開幕の大王製紙エリエール・レディースに持ち越しとなった。「ショットもパットもいいフィーリングでスタートできなかった」。2位から出て前半で3つ伸ばし首位で折り返したが、後半はショットが乱れて3ボギーで失速。「年間女王にふさわしくないプ