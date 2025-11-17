◇大相撲九州場所8日目（2025年11月16日福岡国際センター）錦富士が佐田の海を押し出し、6勝目を挙げた。再入幕で142年続く青森県出身幕内力士の記録を守っているが、来場所の残留も濃厚とした。「（残留は）最低限。先場所より伸び伸びやれている」。十両で9勝以上を求められた先場所の重圧を思い返し、苦笑いした。疲労回復などを目的としてアーモンド20粒、ブルーベリー30粒の摂取を半年間継続する。ただ、毎日食べる