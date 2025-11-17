秋田県鹿角市で、田んぼで女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。体にはクマにひっかかれたような傷が複数あることから、クマに襲われた可能性もあるとみられていて、警察は身元の確認を進めるとともに死因を調べています。