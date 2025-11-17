格闘技団体「ONEチャンピオンシップ」が16日、「ONE173」を有明アリーナで開催し、K―1元3階級制覇王者の武尊（34）がデニス・ピューリックに2RTKO勝ちした。1Rに左右の連打と右フックで2度のダウンを奪い、2Rにもカーフキックでダウンを奪って最後は連打でなぎ倒し、8カ月ぶりとなる再起戦を飾った。試合後には「僕は次の試合で現役を引退します」と電撃表明。ラストマッチは今年3月に敗れたロッタンとの再戦が決定的となった