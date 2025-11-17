巨人・赤星優志投手（２６）が１６日、川崎市のジャイアンツ球場で練習し、志願での参加となる２３日から沖縄で開催されるジャパンウインターリーグへの思いを語った。今季は先発ローテの一角を担い、登板２２試合で６勝９敗、防御率２・６８の成績を残したが、右肩痛で９月１５日に離脱してシーズンを終えた。それだけにウインターリーグ参加へ「ケガして終わっているので、来年に向けてここまではできるというところを見せて