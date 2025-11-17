沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第7話に味方良介、白山乃愛がゲスト出演する。 参考：味方良介、2.5次元俳優から映像界に欠かせない存在へ『嘘解きレトリック』は新たな代表作に 本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜