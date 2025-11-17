COP30の会場の入り口＝10日、ブラジル・ベレン調査会社イプソスは17日までに、ブラジル・ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）に関する世論調査の結果を公表した。開催意義については評価が分かれ、地球温暖化対策の推進力ではなく、半数が象徴に過ぎないと受け止めている実態が浮かび上がった。調査は6〜7月、世界30カ国、75歳未満の約2万4千人を対象にオンラインや対面で実施した。COP30が世界