◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース最終日（2025年11月16日千葉・グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）プロ8年目の脇元華（28＝GMOインターネットグループ）がツアー初優勝を飾った。脇元の父・信幸さん（53）は、男手一つで育て上げた娘の優勝を見届け「苦しんできたので、ホッとした。100回泣いてようやく1回勝てた」と涙を浮かべて話した。ゴルフを勧めたのは信幸さんだ。当初は「練習場に連れて行っても猫