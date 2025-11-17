レガレイラの馬主サンデーレーシングはエリザベス女王杯4連覇を飾り、19年から出走機会6連勝。通算6勝目で同馬主が持つ歴代最多勝利記録を更新した。吉田俊介代表は「ゲートだけが怖かったが、そこそこ出てくれた。安心して見てられました。凄くいい脚で状態も気持ちの面も良かった。有馬（記念）が本番だと思っているので、いいパフォーマンスを見せたい」とグランプリ連覇を見据えた。