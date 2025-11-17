◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦英明2―1北照（2025年11月16日神宮）英明（香川）は好守連発で1点差を守り切り、初めて準決勝に進んだ。2回1死三塁では、三塁手の榎本侑晟（1年）が強烈なライナーに飛び込んで好捕する三直併殺を完成。2―1の8回2死満塁では、中堅前方の飛球を遊撃手の池田隼人（2年）が背走捕球し、「センターとぶつかる覚悟でした」と胸を張った。香川大会決勝では5失策12失点で敗戦。池田は